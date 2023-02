Eurospin è impazzita, tecnologia al 70% distrugge Lidl

Eurospin prova ad assottigliare al massimo le distanze che si sono venute a creare nei confronti dei più importanti supermercati che si occupano di tecnologia in Italia, come Esselunga per intenderci, mettendo a disposizione di tutti una campagna promozionale decisamente unica.

Il volantino è ricco di tutti i migliori prezzi bassi, e nella maggior parte dei casi gli acquisti possono essere completati senza difficoltà anche dal divano di casa propria, ricevendo così la merce senza doversi minimamente sforzare. A prescindere da ciò, la campagna promozionale offre condizioni vantaggiose, come la garanzia di 24 mesi.

Eurospin da urlo, nuove offerte con i prezzi migliori di oggi

Le offerte attivate da Eurospin vanno più che altro a toccare il mondo della cucina, e degli accessori pensati per la nostra quotidianità, come ad esempio la friggitrice di marca Termozeta, che può da tutti essere acquistata a soli 69 euro, un prezzo complessivamente più che accettabile ed accessibile.

Non mancano allo stesso modo tantissimi sconti mirati su modelli decisamente meno costosi, quali possono essere la yogurteria da 24,99 euro, oppure la friggitrice elettrica con un esborso finale di soli 49 euro (nella variante classica da 2 litri), oppure anche la soup maker in vendita a soli 19 euro.

La maggior parte dei questi prodotti, a dispetto di quanto abbiamo affermato e osservato in passato, possono essere acquistati, come anticipato, solo sul sito ufficiale dell’azienda, e non nei negozi fisici in Italia.