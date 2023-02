Fra pochi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una delle sue precedenti offerte di rete mobile ad un prezzo però più basso rispetto a prima. In particolare, stiamo parlando dell’offerta denominata CoopVoce Evo 150 e ora sarà attivabile ad un prezzo scontato di soli 7,90 euro al mese.

CoopVoce Evo 150, ritorna l’offerta mobile ad un prezzo più basso

Tutti coloro che vorranno cambiare la propria offerta mobile potranno attivare CoopVoce Evo 150. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di riproporla agli utenti a partire dal prossimo 16 febbraio 2023. Rispetto a quanto fatto in passato, questa volta l’offerta sarà proposta ad un prezzo più basso. Gli utenti interessati dovranno infatti pagare soltanto 7,90 euro al mese per il rinnovo mensile. Precedentemente, infatti, l’offerta aveva un costo maggiore pari a 8,90 euro al mese.

Oltre a questo, l’operatore ha deciso anche di azzerare il costo di attivazione e di offrire il primo mese dell’offerta gratuitamente a tutti i nuovi clienti. L’offerta è rivolta sia a tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altro operatore.

Ricordiamo che la nuova offerta mobile CoopVoce Evo 150 include ogni mese 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività fino al 4G (con velocità massima fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload) minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. L’offerta con questo prezzo scontato sarà attivabile fino al prossimo 8 marzo 2023.