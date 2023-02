ChatGPT è il una “piccola” intelligenza artificiale che potrebbe abbattere Google.

Un’azienda tecnologica ha sviluppato un chatbot AI all’avanguardia così sofisticato da poter rendere obsoleti i motori di ricerca, per non parlare di innumerevoli lavori.

Svelato pochi mesi fa dalla società OpenAI, ChatGPT ha già accumulato più di 1 milione di utenti in tutto il mondo con le sue funzioni avanzate, che vanno dalla composizione istantanea di saggi complessi alla stesura di proposte di marketing e schemi di decorazione d’interni. Può persino creare poesie e barzellette.

In effetti, le capacità di ChatGPT hanno suscitato timori che Google potrebbe non avere il monopolio della ricerca online ancora per molto.

“Google potrebbe essere solo a un anno o due di distanza dal crack“, ha twittato lo sviluppatore di Gmail Paul Buchheit. “L’intelligenza artificiale eliminerà l’utilizzo dei risultati del motore di ricerca”.

Potrebbe cambiare completamente l’economia

“Anche se raggiungono l’intelligenza artificiale, non possono implementarla completamente senza distruggere la parte più preziosa della loro attività!” Buchheit ha detto, osservando che l’intelligenza artificiale farà per la ricerca sul web ciò che Google ha fatto per le Pagine Gialle.

Per chi non lo sapesse, ChatGPT funziona applicando uno strato di Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), un algoritmo che fa affidamento sulle risposte umane, per “creare un nuovo modello che viene presentato in un’interfaccia di chat intuitiva“, secondo Ben Thompson di Stratechery.

ChatGPT ha anche dimostrato un talento umano per il pensiero astratto. Un utente Twitter disilluso ha suggerito all’intelligenza artificiale il comando: “scrivi un haiku dal punto di vista di un copywriter che si sente triste perché l’intelligenza artificiale potrebbe diminuire il valore della parola scritta“.

Le capacità sovrumane di ChatGPT significano che potrebbe potenzialmente ridefinire l’economia sostituendo gli esseri umani in lavori che vanno dalla costruzione di siti web all’architettura, fino al giornalismo.