Konami Digital Entertainment ha annunciato la nuova edizione dello Yu-Gi-Oh! World Championship. I migliori duellanti del mondo potranno mettere alla prova le proprie abilità nel prestigioso torneo internazionale.

L’ultima edizione dello Yu-Gi-Oh! World Championship si è tenuta ormai quattro anni fa ma ora i tempi sono maturi per dare il via alla nuova edizione. I preparativi sono già iniziati e il torneo fortemente voluto da KONAMI si terrà il prossimo agosto in Giappone.

All’interno della cornice offerta da Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 si terranno tre distinti tornei, ognuno dedicato alle varie incarnazioni della saga creata dal manga di Kazuki Takahashi:

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI,

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

KONAMI ha ufficializzato il ritorno dello Yu-Gi-Oh! World Championship 2023, il torneo globale che appassionerà tutti i Duellanti

I giocatori sono invitati a prepararsi per farsi trovare pronti per l’avvio delle sfide. Le qualifiche si terranno nel corso delle prossime settimane e Konami condividerà maggiori dettagli più avanti nel corso dell’anno. Tutte le comunicazioni verranno rilasciate attraverso il sito ufficiale.

Inoltre, il 4 febbraio 2024 si celebrerà il 25° anniversario del gioco di carte. Si tratta di un traguardo molto importante e KONAMI vuole celebrarlo nel modo più appropriato già da ora. Nel corso dell’anno verranno rilasciati prodotti commemorativi oltre ad avviare una serie di altre promozioni a livello globale.

Le novità riguarderanno sia il gioco di carte collezionabili che i titoli digitali, per un’esperienza totalmente immersiva. Inoltre, l’azienda ha realizzato un video celebrativo per confermare l’avvio dei festeggiamenti ed è possibile ammirare il filmato di seguito.