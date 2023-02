Le illusioni ottiche sono delle immagini in grado di ingannare il nostro occhio e di conseguenza il nostro cervello, facendogli percepire un’immagine in modo errato oppure facendogli percepire degli elementi che nella realtà non sono presenti.

Esistono illusioni ottiche di diverso tipo, come le illusioni geometriche, quelle prospettiche e quelle cognitive.

Le illusioni più strane del web

Sul web circolano miriadi di illusioni ottiche che hanno lo scopo di far divertire gli utenti oppure portargli a risolvere dei piccoli enigmi. Vediamo alcuni degli esempi più strani.

Se si osserva questa immagine per qualche secondo sembrerà di vedere il cuore ingrandirsi. Ma quest’immagine è statica e non si muove. La percepiamo in movimento solo perché il nostro cervello è stato ingannato.

Questa illusione ottica può dirvi se avete problemi di vista o no. L’immagine è stata creata da Aude Oliva, uno scienziato del Mit, sovrapponendo una foto sfocata di Marilyn Monroe ad una di Albert Einstein. Se riuscite a vedere lo scienziato allora è tutto a posto, se invece riconoscete la Monroe avete bisogno di una visita da un oculista!

Quest’illusione ottica è provocata da una falsa prospettiva. Le persone che si siederanno su questa sedia scomposta (Sedia di Beuchet) appariranno molto più piccole delle reali dimensioni. Questo perché la seduta della sedia è grande il doppio delle sue gambe.

In quest’immagine abbiamo due cerchi arancioni entrambi circondati da altri cerchi che presentano però delle dimensioni differenti. Il primo cerchio è circondato da figure più grandi, mentre il secondo da figure più piccole. Entrambi i cerchi presentano la stessa dimensione, eppure il primo appare decisamente più piccolo del secondo. Questa è l’illusione di Ebbinghaus.