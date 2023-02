Sul web circolano in continuazione immagini di illusioni ottiche per intrattenere gli utenti e cercare di dare una spiegazione logica a questo fenomeno. Uno degli esempi più recenti è quello del vestito che alcuni vedono blu e nero e altri bianco e oro.

Cos’è un’illusione ottica?

L’illusione ottica è un’immagine che inganna l’occhio umano determinando una scorretta percezione delle forme. Può quindi far percepire una forma in maniera errata o addirittura far percepire qualcosa che non c’è.

Ovviamente non si tratta di magia ma di pura scienza, quindi qualcosa che si può facilmente spiegare.

Spiegazione delle più famose illusioni ottiche

Questa illusione, che sicuramente a tutti è capitato di vedere, si chiama ‘La moglie e la suocera’. In questa illustrazione ambigua si possono vedere sia una giovane ragazza che una vecchia. La collana al collo della ragazza si trasforma ‘magicamente’ nella bocca della vecchia.

Se ci si focalizza sui puntini, sembrerà che questi non siano immobili ma bensì che seguano dei movimenti oscillatori. Questo è dovuto ad chiaro effetto ottico che inganna il cervello percependo del movimento in un’immagine statica.

Ecco il famoso vestito che ha messo in disaccordo tutto il web. I colori sono bianco e oro oppure nero e blu? Entrambe le fazioni hanno sorprendentemente ragione. Questo perché il cervello, che prende questa decisione, è influenzato da più fattori, tra cui l’illuminazione. Quindi tutto dipende dall’interpretazione che il cervello dà al mondo circostante.

É difficile riuscire a distinguere quante zampe ha questo elefante. L’artista infatti ha voluto creare una serie di linee per creare un effetto ottico nello spettatore. C’è però un semplice trucco per risolvere l’enigma. Basta coprire con una mano la parte finale delle zampe e apparirà chiaro quali sono lquelle vere.