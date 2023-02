NASA, nel 2025 si approderà sulla Luna ma l'agenzia non vuole far sapere chi ci andrà

La NASA non ha ancora annunciato i nomi dei futuri astronauti che saranno inviati sulla Luna per la prima volta in 50 anni, ma vuol far sapere che non è inattiva. Secondo un rapporto di CNN, i processi di selezione sono già in corso e la testata è riuscita a scoprire alcune informazioni tramite fonti interne alla NASA.

NASA: trapelano alcuni spoiler sulle persone che approderanno sulla Luna nel 2025

Tra i nomi più noti dei candidati vi sono Reid Wiseman, aviatore navale; Christina Koch e Jessica Meir; Anne McClain, pilota dell’esercito; Stephanie Wilson, l’astronauta più anziana del gruppo; e il canadese Jeremy Hansen.

L’ex astronauta Garrett Reisman ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla “meschinità” del processo di selezione finale. Ha dichiarato che piccole cose, come la taglia della tuta spaziale, possono influenzare la decisione e non sempre il processo è equo o trasparente. Anche se si dice che essa stia cercando astronauti altamente qualificati con una vasta esperienza in volo e un background scientifico. Inoltre, gli astronauti dovranno avere le capacità psicologiche e fisiche per affrontare le sfide che si incontreranno durante la missione. Al momento, la NASA non ha fornito informazioni sul futuro team di astronauti e il modo in cui verranno scelti.

La National Aeronautics and Space Administration sta lavorando a stretto contatto con le agenzie spaziali internazionali per realizzare la missione Artemis. Questo è un progetto ambizioso che richiederà un impegno a lungo termine e la cooperazione di molte nazioni. L’agenzia spera che la missione susciti l’interesse dei giovani per la scienza e la tecnologia e che incoraggi la prossima generazione a intraprendere carriere nel settore aerospaziale.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la guida per diventare astronauti. La missione di atterraggio sulla Luna è prevista per il 2025, dopo una missione orbitale con equipaggio prevista per il 2024.