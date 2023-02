L’operatore virtuale Rabona Mobile ha appena deciso di rilanciare le proprie offerte Calciomercato a partire da 8.99 euro al mese.

Vi ricordo che dal 1° febbraio l’operatore ha rilanciato il proprio portafoglio di offerte che partono da 3.99 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa prevedono le offerte Calciomercato.

Rabona Mobile rilancia le offerte Calciomercato

Nel sito ufficiale dell’operatore virtuale viene indicata come data di scadenza di queste due offerte della gamma “Calciomercato” il 28 febbraio 2023. Nei documenti di trasparenza è disponibile ora fino a nuova comunicazione. L’offerta Calciomercato 250 prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 8.99 euro al mese con un costo di attivazione di 1 euro.

Invece, l’offerta Calciomercato TOP prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 9.99 euro al mese. Nel sito quest’ultima offerta viene denominata adesso anche Calciomercato 300.

Con l’operatore virtuale Rabona Mobile, per l’acquisto della nuova SIM online è previsto un prezzo scontato a 19.99 euro, mentre ai clienti che si recano in negozio viene richiesto un prezzo di 25 euro. In entrambi i casi, all’attivazione vengono erogati 25 euro di credito bonus, validi per pagare esclusivamente costi a consumo entro un periodo massimo di 12 mesi. Il bonus non è valido per pagare l’attivazione e il rinnovo dell’offerta flat.