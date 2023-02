Apple Watch è uno strumento molto utile al fine di monitorare lo stato di salute in maniera semplice e costante. Negli anni l’azienda ha introdotto sempre nuove funzionalità che permettono di ottenere numerose informazioni sulla propria salute e, in particolar modo, sull’attività cardiaca. Scopriamo, dunque, come sfruttare al massimo il proprio smartwatch tramite cinque funzioni fondamentali per monitorare la salute del cuore!

Apple Watch: alcuni consigli per monitorare al meglio la propria salute!

Attivare le notifiche per la frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa

Apple Watch permette di personalizzare le impostazioni attivando la ricezione di notifiche ogni qualvolta la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa. Lo smartwatch segnalerà le anomalie ogni qualvolta lo scompenso resterà invariato per più di 10 minuti.

II. Attivare le notifiche per ritmo cardiaco irregolare

Un po’ come per le variazioni della frequenza cardiaca, anche nei casi in cui il ritmo cardiaco risulta essere irregolare Apple Watch provvede con l’invio di notifiche che possono rivelarsi estremamente utili.

III. Cronologia ECG

Gli smartwatch Apple sono in grado di effettuare elettrocardiogramma in pochissimi istanti. Monitorare lo storico e verificare i risultati ottenuti con una certa frequenza permette di conoscere lo stato di salute in maniera ancora più approfondita.

IV. Notifiche promemoria

Gli utenti soliti assumere farmaci possono utilizzare il loro smartwatch per ricevere notifiche promemoria nelle varie ore della giornata così da non trascurare le loro terapie.

V. Storico dati del cuore

Utilizzando l’app con l’icona a forma di cuore è possibile conoscere tutti i dati registrati dallo smartwatch relativi alla salute del cuore. Consultare periodicamente le informazioni fornite dal dispositivo può rivelarsi molto utile nella prevenzione.