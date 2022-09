Mancano ormai pochissime ore al lancio dei nuovi dispositivi Apple. Il sette settembre alle ore 19:00 sarà possibile assistere all’evento ufficiale del colosso di Cupertino, durante il quale saranno presentati al pubblico i nuovi iPhone 14, i tre modelli di smartwatch e, probabilmente, i nuovi AirPods Pro 2.

Pur essendo ormai vicinissimi al debutto le indiscrezioni sui dispositivi Apple aumentano minuto dopo minuto e le più recenti hanno prestato attenzione soprattuto ai tre Apple Watch in arrivo.

Apple Watch 8, SE e Pro: ancora novità sui tre dispositivi in arrivo!

A fornire le ultime informazioni su Apple Watch 8, SE e Pro è Gurman, che si sofferma su quelle che saranno con molta probabilità le principali caratteristiche dei tre dispositivi.

Secondo l’esperto Apple Watch Series 8 accoglierà il nuovo sensore dedicato alla misurazione della temperatura corporea e questa funzione sarà utile al fine di fornire informazione sulla fertilità delle donne.

Apple Watch SE, invece, non sarà protagonista di particolari aggiornamenti rispetto al modello precedente. Esteticamente non dovrebbero esserci grandi cambiamenti e le funzionalità potrebbero non essere rinnovate ma il colosso potrebbe limitarsi ad aggiornare il chip.

Il modello più discusso e al momento ritenuto più interessante resta l’inedito Apple Watch Pro che, secondo la fonte, sarà rivolto principalmente a un pubblico di sportivi e si distinguerà per la sua struttura robusta. Il display, inoltre, sarà decisamente più ampio rispetto ai classici smartwatch del colosso. Il costo potrebbe non essere del tutto conveniente dato che diverse voci ritengono che sarà disponibile a un prezzo che andrà dai 900,00 ai 1000,00 dollari.