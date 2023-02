L’analista Ming-Chi Kuo ritiene che sarà necessario attendere il 2024 prima di poter conoscere i prossimi dispositivi Apple AirPods e AirPods Max. Secondo la fonte, infatti, quest’anno il colosso di Cupertino non aggiornerà i suoi prodotti audio ma tra la seconda metà del 2024 e il 2025 sarà possibile assistere all’arrivo di novità davvero allettanti.

AirPods Max e AirPods Lite: tante novità in arrivo per gli appassionati Apple!

Nel corso del prossimo anno, secondo l’analista Kuo avremo la possibilità di conoscere una versione di AirPods decisamente interessante. L’esperto sostiene che Apple procederà con la realizzazione di una nuova versione di AirPods la cui particolarità risiederà soprattutto nel costo ridotto rispetto ai modelli attualmente disponibili. Kuo non è l’unica voce ad essersi espressa sull’arrivo di auricolari low cost. Anche Jeff Pu ha affermato in precedenza che nel 2024 Apple avrebbe potuto aggiornare la sua linea di auricolari proponendo al pubblico un prodotto dal prezzo abbordabile.

Le due fonti non hanno comunque fornito alcuna informazione su quelle che saranno le caratteristiche dei nuovi AirPods. L’unico dettaglio emerso riguarda il costo, che potrebbe non superare i 99,00 dollari. La cifra rappresenterebbe un compromesso decisamente interessante, soprattutto se considerato che il modello più datato di AirPods è attualmente disponibile al prezzo di ben 159,00 euro. Una cifra non del tutto indifferente!

L’arco temporale che andrà dalla metà del prossimo anno al 2025 potrebbe essere dedicato anche all’arrivo di una nuova variante di AirPods Max ma anche in questo caso non sono ancora trapelate anticipazioni su quelle che potrebbero essere le novità.