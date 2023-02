TIM ha completato la chiusura della rete 3G. L’operatore ora riutilizzerà lo spettro per supportare i servizi 4G e 5G.

La società segue il collega operatore italiano Vodafone Italia, che ha disattivato i suoi servizi 3G all’inizio di quest’anno, ma sono molti gli operatori e paesi che stanno mettendo scadenze per disattivare i propri servizi 2G e 3G.

Il suo servizio 2G rimane attivo per ora, per gli utenti con telefoni più vecchi, osserva l’aggiornamento delle comunicazioni di TeleGeography.

Una scelta obbligata

La compagnia ha iniziato a disattivare il servizio a giugno dell’anno scorso e ha lanciato per la prima volta i servizi di terza generazione basati sul sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) nel 2004. L’operatore aveva programmato di chiudere il servizio 3G entro la fine di giugno, ma è stato detto dalle autorità di regolamentazione di estendere la mossa, per dare più tempo ai suoi clienti e agli MVNO.

Altrove in TIM, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e i suoi partner hanno chiesto più tempo per l’acquisizione delle sue attività di rete fissa.

Ciò ritarda ulteriormente l’obiettivo di CDP di unire gli asset di rete con Open Fiber per creare un’unica società di banda larga nel Paese.

Inoltre è entrata a far parte dei membri co-fondatori di Venice Sustainability Foundation. Il Gruppo, attivo in Italia nel settore ICT e all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni per l’intelligenza urbana e la sostenibilità, metterà a disposizione della Fondazione le proprie competenze distintive nelle tecnologie digitali negli ambiti 5G, IoT, Cloud, Ai, Analytics , Cybersecurity e HPC per sostenere la mobilità e il turismo sostenibili, la transizione ambientale, la sicurezza e la salute dei cittadini.