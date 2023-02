L’emergere di brevetti e anticipazioni ci aveva dato la possibilità di sperare nell’arrivo del primo iPhone pieghevole ma, a distanza di anni dalla comparsa delle prime notizie, possiamo affermare che, quasi sicuramente, il primo dispositivo con display flessibile prodotto da Apple sarà un iPad.

Il colosso di Cupertino si introdurrà nel settore dei dispositivi pieghevoli con un tablet che, stando alle voci trapelate, offrirà un design davvero molto interessante.

iPad pieghevole, Kuo ritiene che il lancio avverrà nel 2024!

Da mesi circolano in rete voci per le quali il primo dispositivo con display flessibile prodotto da Apple sarà un iPad. L’analista Ming-Chi Kuo, ben noto nel settore per l’affidabilità delle sue previsioni, si trova d’accordo e afferma che il lancio non è poi così lontano.

Secondo la fonte, l’azienda di Cupertino rilascerà il suo primo iPad pieghevole nel 2024. Nei prossimi mesi i tablet Apple potrebbero non essere aggiornati e nuovi modelli potrebbero quindi arrivare soltanto nei primi mesi del prossimo anno. L’azienda, però, potrebbe avere intenzione di rilasciare anche un nuovo iPad mini con scheda tecnica migliorata.

Al 2024 le anticipazioni hanno datato anche l’arrivo dei primi iPad Pro con display OLED ma secondo un altro esperto, l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, i piani del colosso potrebbero essere differenti. L’iPad pieghevole a cui si è fatto riferimento molto probabilmente non accoglierà un display OLED. La tecnologia potrebbe essere accolta nel 2024 soltanto dalla nuova generazione di iPad Pro.

Pur non smentendo quanto affermato da Kuo, Gurman sostiene che potrebbe essere necessario attendere ancora un po’ prima di poter conoscere il primo dispositivo con display pieghevole prodotto da Apple.