Nuove illusioni ottiche vi attendono all’orizzonte, oggi è il turno del cosiddetto cubo impossibile, una immagine tecnicamente impossibile realizzata dall’artista Maurits Cornelis Escher, che ha suscitato moltissimo scalpore nel corso degli anni.

Escher è rinomato per aver realizzato una serie di figure impossibili che affondano le radici tutte nella medesima illusione, che si scontra terribilmente con la geometria euclidea, rendendo appunto impossibile da comprendere ciò che a tutti gli effetti vediamo su carta (o nel nostro caso su schermo).

Illusioni ottiche, in cosa consiste il cubo

Il cubo impossibile è una figura con lati rappresentati nello stesso momento sia nella parte anteriore che posteriore, un aspetto che non trova giustificazione teoricamente, ma che viene erroneamente interpretato nella visione da parte dell’occhio umano. Quest’ultimo infatti interpreta le figure bidimensionali come se fossero tridimensionali, di conseguenza una figura disegnata su un piano a due dimensioni, viene interpretata dall’occhio come se fosse a tre dimensioni, andando difatti a proporre un qualcosa che si scontra contro tutto quanto abbiamo studiato nei secoli.

Un piccolo esempio che può essere affiancato dalla cosiddetta Illusione di Ponzo, creata appunto dallo psicologo Maro nel lontano 1911,il disegno di una rotaia rettilinea, con due rette gialle poste all’inizio e la fine della stessa. A prima vista sembrano avere una lunghezza differente, peccato che la prospettiva giochi un brutto scherzo, poichè tracciando due rette verticali, è facile notare essere esattamente lunghe uguali. Tante nuove illusioni ottiche ci aspettano in futuro, continuate a seguire la rubrica per scoprire come e quanto sia facile ingannare l’occhio ed il cervello umano.