Nei mesi scorsi Google Meet si è aggiornato introducendo una nuova funzionalità che consente agli utenti di guardare video su YouTube e ascoltare musica su Spotify. Negli ultimi giorni la piattaforma ha migliorato l’esperienza utente apportando alcune modifiche alla funzionalità. Adesso gli utenti possono ascoltare musica durante le videochiamate e tutti possono interagire con il contenuto.

Google Meet e YouTube Music permettono di ascoltare musica in gruppo e guardare video!

Al momento sembra che Google abbia intenzione di aggiornare la sua piattaforma introducendo la novità soltanto sui dispositivi Android ma in futuro anche i melafonini potrebbero supportare la funzione.

L’arrivo della funzionalità non è ancora confermato ma il portale 9to5Google ritiene che in tempi brevi Google Meet e YouTube Music avranno un legame ancora più stretto. Accendendo alla piattaforma di musica in streaming, gli utenti potranno selezionare la voce dedicata alla condivisione durante videochiamata così da rendere partecipi tutti gli utenti e consentire loro di mettere in pausa o modificare il contenuto. Inoltre, sarà possibile avviare la condivisione anche tramite la stessa piattaforma Meet.

Il colosso di Mountain View sembra essere impegnato nel perfezionamento delle sue app. Soltanto pochi giorni fa YouTube Music in versione web ha accolto una novità già presente su app mobile da diverso tempo. Gli utenti, anche navigando da browser, hanno ora a disposizione l’Activity Bar con i filtri dell’umore. Cliccando su una delle voci proposte dal colosso sarà possibile ricevere playlist e brani che rispecchiano lo stato d’animo selezionato così da poter ascoltare musica nuova e adeguata al proprio umore.