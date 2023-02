YouTube Music aggiorna la sua versione web introducendo una funzionalità ormai ben nota a tutti gli utenti soliti utilizzare l’app mobile. La piattaforma dedicata alla musica in streaming del colosso di Mountain View, dopo ben tre anni dalla prima comparsa, accoglie la Activity Bar con i filtri sull’umore anche nella sua versione web.

YouTube Music e i nuovi filtri: la funzione arriva anche su web!

In questi ultimi mesi YouTube Music è stato protagonista di aggiornamenti riguardanti soprattuto l’interfaccia. La Libreria è stata modificata in maniera evidente e tante novità interessanti hanno reso la piattaforma decisamente più al passo coi tempi e coerente con quello che è il look della versione mobile.

L’ultima novità introdotta riguarda i filtri sull’umore. Gli utenti possono accedere a YouTube Music e cliccare sulle nuove voci posizionate in orizzontale a partire da sinistra, proprio sotto le voci Home, Esplora, ecc.

Cliccando sui vari filtri, come relax o allenamento, sarà automaticamente proposta una libreria con brani adeguati allo stato d’animo selezionato e sarà possibile tornare indietro o modificare lo stato d’animo in qualsiasi momento. Google, inoltre, modificherà automaticamente anche l’immagine che fa da sfondo durante la riproduzione dei brani consigliati dal filtro rendendola quanto più adeguata allo stato d’animo scelto.

La funzione è stata introdotta su app mobile già da parecchio tempo ma soltanto in questi ultimi giorni ha fatto la sua comparsa online. YouTube si propone così di rendere quanto più personalizzabile l’esperienza utente e non è da escludere l’arrivo di ulteriori funzioni con obiettivo simile.