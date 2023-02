I social media sono strumenti meravigliosi che negli ultimi anni hanno semplicemente stravolto lo stile di vita di generazioni e generazioni. Dai più ai meno piccoli, tutti ormai possediamo account Instagram, Facebook, TikTok (e non solo!) e giornalmente trascorriamo i nostri momenti di pausa andando su e giù nel feed alla ricerca di contenuti interessanti o utili ma la permanenza sui social non è sempre positiva.

Instagram, la piattaforma più utilizzata dagli adolescenti, è solita avviare campagne anti-bullismo e introdurre funzionalità che mirano a placare la diffusione di odio e sentimenti negativi ma il fenomeno sembra quasi impossibile da stroncare. Sulla base di tale triste constatazione nasce Slay, l’applicazione che si oppone del tutto ai meccanismi spesso violenti dei principali social e che si dedica interamente allo scambio di complimenti e gentilezza.

Slay è la piattaforma che diffonde complimenti e gentilezza!

Slay nasce in Germania nel 2022 e raggiunge in tempi record i primi post nello Store iOS tedesco. Il social nasce dall’idea di soppiantare quanto proposto da piattaforme come Instagram o l’ormai meno utilizzato Ask diffondendo complimenti e serenità in un luogo sicuro soprattutto per gli adolescenti.

Accedendo all’applicazione, infatti, sarà richiesto di rispondere a 12 domande e ognuno avrà la possibilità di selezionare un utente al quale inviare complimenti in forma anonima. Di conseguenza l’utente riceverà complimenti dagli altri iscritti, sempre in forma anonima. Le domande e i complimenti sono preimpostati e non vi è la possibilità di modificarne il contenuto. Inoltre, è del tutto assente una sezione dedicata alla messaggistica istantanea.