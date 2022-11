Arriva anche in Italia il nuovo sistema di Instagram che verificherà l’età degli utenti. Dopo che l’annuncio è stato fatto svariati mesi fa, ecco che la piattaforma numero uno di condivisione foto di Meta ha ufficialmente lanciato anche nel Belpaese la procedura che assicura una sicurezza decisamente maggiore agli utenti. Scopriamo di seguito di cosa si tratta nel dettaglio.

Instagram: controllo dell’età per tutti i creator, a cosa serve?

Come già è stato detto in precedenza, ora Instagram chiede ai minorenni che hanno raggiunto la maggiore età di presentare una scansione del documento di riconoscimento e la scansione del volto per poter sbloccare tutte le funzioni disponibili.

Inoltre, il sistema di scansione del volto prevede un’analisi approfondita dei lineamenti e di altri particolari per validare definitivamente l’età. Meta inoltre spiega che l’algoritmo su cui si basa questo processo è stato perfezionato insieme a Yoti, una compagnia specializzata in sicurezza biometrica.

Un danno per la privacy?

Per quanto riguarda la privacy, viene messo in evidenza che i documenti e i dati che vengono presentati al momento della verifica vengono memorizzati solo in via temporanea per consentire all’algoritmo d’intelligenza artificiale di poter stimare l’età di ogni persona.

Inoltre, l’azienda statunitense ci tiene a precisare che questo non si tratta di un sistema di riconoscimento facciale, e che quindi le informazioni non verranno salvate per poter consentire di risalire all’identità di una persona partendo da un’immagine.

Inoltre, Instagram proprio di recente ha migliorato l’esperienza su iPad e tablet con delle migliorie davvero interessanti per la versione web. Tuttavia, non ha ancora intenzione di lanciare un’app dedicata.