L’operatore telefonico WindTre aveva proposto già in passato alcune promozioni volte a sostenere l’Ucraina in questo periodo di guerra contro la Russia. In particolare, dal mese di maggio 2022 l’operatore aveva reso disponibili minuti di chiamate totalmente gratuite verso questo paese. Ora, dopo diverse proroghe, WindTre ha deciso di prorogare ulteriormente la scadenza di questa promozione.

WindTre proroga la solidarietà verso l’Ucraina con minuti illimitati

Continua la solidarietà dell’operatore telefonico arancione nei confronti dell’Ucraina. In particolare, l’operatore ha deciso di prorogare ancora la disponibilità della sua promozione di solidarietà. In questo modo, tutti i clienti dell’operatore potranno effettuare minuti di chiamate senza limiti verso l’operatore Ukraine Kyivstar. Nello specifico, sono inclusi i seguenti prefissi: 0038067, 0038068, 0038096, 0038097 e 0038098.

Tutti i clienti dell’operatore non dovranno fare nulla per poter usufruire di questa promozione. Quest’ultima sarà infatti prorogata in maniera totalmente automatica. Ricordiamo comunque che l’operatore ha anche reso disponibile un’offerta di rete mobile per tutti i clienti nati in Ucraina.

Si tratta dell’offerta denominata Call Your Country Special Ucraina. Questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 150 minuti di chiamate verso l’operatore ucraino Kyivstar e 90 GB di traffico dati da utilizzare con connettività 4G. Il tutto ha un costo di 10,99 euro al mese.