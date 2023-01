Nel corso celle ultime ore l’operatore telefonico WindTre ha deciso di lanciare una nuova campagna SMS. Quest’ultima è rivolta ad alcuni suoi ex clienti e serve per invitarli a tornare attivando una interessante offerte mobile, ovvero WindTre GO 100 Fire+. Si tratta fi un’offerta molto conveniente e con un costo molto inferiore ai 10 euro.

Torna in WindTre con l’offerta mobile WindTre GO 100 Fire+

Alcuni ex clienti del noto operatore telefonico arancione stanno dunque ricevendo in questi giorni un nuovo SMS da parte di WindTre. Come già accennato, infatti, l’operatore vuole convincerli a tornare proponendo l’attivazione di un’offerta mobile molto conveniente.

Si tratta in particolare dell’offerta denominata WindTre GO 100 Fire+ e per questi ex clienti sarà attivabile ad un costo di soli 6,99 euro al mese. Nonostante questo, l’offerta include un elevato quantitativo di traffico dati pari a ben 100 GB con connettività fino al 4G. Oltre a questo sono anche inclusi nell’offerta minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Gli utenti interessati potranno pagare il costo dell’offerta sia tramite credito residuo sia tramite metodo di pagamento automatico Easy Pay. Ricordiamo che WindTre sta avvisando i clienti coinvolti tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore:

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 10E in negozio entro il 27/01. Costi e privacy su windtre.it/go100fplus”.

In questo caso, il termine ultimo per attivare l’offerta è il 27 gennaio. Tuttavia, si tratta di un’offerta personalizzata, per cui la data di scadenza è variabile.