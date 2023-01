whatsapp-ecco-le-nuove-principali-modifiche-in-arrivo-nel-2023

Oltre 180 milioni di nazioni hanno accesso a WhatsApp, rendendola una delle applicazioni mobile più utilizzate al mondo. L’applicazione di proprietà di META sembra essere in cerca di miglioramenti, con una serie di nuove funzionalità in arrivo nel prossimo futuro.

A causa della marea di aggiornamenti previsti per l’app nel 2023, WhatsApp ha appena dichiarato che cesserà di funzionare su 49 dispositivi quest’anno. Data la fase iniziale di queste fughe di notizie, WhatsApp potrebbe decidere di non distribuirle affatto. Tuttavia, le persone hanno richiesto queste aggiunte perché ritengono che migliorerebbero il software già di successo.

WhatsApp si sta preparando al nuovo aggiornamento

Per iniziare, molti utenti di WhatsApp trovano esasperante il fatto che l’applicazione non consenta loro di ritrattare o modificare i messaggi trasmessi. Gli utenti potrebbero presto essere in grado di mettere in pausa e modificare i loro messaggi dopo aver cliccato su “invia”, una funzione che, secondo quanto riferito, è in fase di test da parte del team Beta.

È possibile comunicare ai propri contatti se si è attualmente disponibili, occupati o comunque non raggiungibili utilizzando la funzione di aggiornamento dello stato di WhatsApp. Gli aggiornamenti vocali potrebbero essere una grande novità del prossimo anno. WABetaInfo riporta che gli utenti potranno presto includere un commento audio di 30 secondi negli aggiornamenti di stato.

Anche se la ricerca di WhatsApp è migliorata notevolmente nel corso degli anni, non è sempre facile trovare una determinata discussione, dato che ce ne sono così tante. In ogni caso, i creatori dell’app starebbero lavorando a un metodo diverso per affinare i risultati della ricerca, creando una funzione per definire un intervallo di date.

Per chi vuole far più cose contemporaneamente sul proprio smartphone, può provare la videochiamata picture-in-picture. Ciò implica che si può continuare a chattare con amici e familiari su WhatsApp anche dopo essere usciti dall’app. Gli utenti beta di WhatsApp hanno già iniziato a testare la nuova funzione, che dovrebbe diventare operativa all’inizio del 2023.