Il percorso di Material You, iniziato con la precedente versione del sistema operativo di Google e poi esteso a un numero sempre maggiore di app, è stato notevolmente favorito dalla raffica di miglioramenti visivi e funzionali introdotti dal sistema operativo Android 13. Questo viaggio è iniziato con la versione precedente del sistema operativo di Google e si è poi esteso a un numero sempre maggiore di app. Inoltre, con l’avvicinarsi del tanto atteso lancio del Pixel Tablet di Google, cresce il numero di app aggiornate che offrono un’interfaccia utente coerente su display più grandi di quelli degli smartphone tradizionali.

Si prevede che questa tendenza continuerà quando il Pixel Tablet sarà finalmente disponibile per l’acquisto. Senza dubbio, Google è stata all’avanguardia nell’innovazione con i suoi programmi proprietari e sembra che Google News sarà il prossimo ad essere aggiornato. Per un’esperienza più piacevole sui tablet, l’app è stata dotata della più recente iterazione degli standard Material Design di Google, nota come MD3.

Google News si prepara all’aggiornamento

La parte scorrevole dell’app che visualizza gli articoli e le impostazioni è stata separata dai componenti fissi dell’interfaccia utente, come la barra di navigazione e l’intestazione. I contenuti delle notizie sono ora visualizzati in schede con bordi arrotondati nella parte superiore dello schermo. Inoltre, la barra di ricerca, che prima aveva una forma rettangolare, è stata modificata per avere angoli e bordi arrotondati.

L’implementazione del design Material You in Google News è stata menzionata per la prima volta nel maggio 2022, quindi queste revisioni non dovrebbero essere uno shock per nessuno. Come detto poc’anzi, Google ha successivamente modificato una serie di app in modo da renderle conformi ai più recenti requisiti MD3. Tra queste, ovviamente, c’è anche l’app per effettuare le ricerche.