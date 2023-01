Il prossimo 7 febbraio si terrà l’evento di presentazione della nuova famiglia di device OnePlus. Durante il keynote, il produttore cinese solleverà il sipario anche su OnePlus 11R, un device che si preannuncia molto interessante.

Pur non condividendo la scheda tecnica da top di gamma del “fratello maggiore”, questo dispositivo potrà contare su alcune soluzioni di spessore. Nei giorni scorsi sono trapelate le prime informazioni ma adesso ecco arrivare la conferma direttamente dal brand.

Il nuovo OnePlus 11R sarà spinto dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Si tratta dello stesso chipset presente sulla generazione precedente di smartphone del produttore cinese, ma c’è una differenza.

OnePlus 11R non ha più segreti, svelata la scheda tecnica quasi completa del nuovo device del brand cinese

Secondo i recenti report, si tratterà di una versione depotenziata del SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Una soluzione simile è stata vista in esclusiva per il mercato cinese su Oppo Reno 9 Pro+ 5G, device lanciato a novembre 2022. Il device potrà contare su 16 GB di RAM a cui si aggiungerà la feature RAM-Vita per migliorarne l’utilizzo attraverso il machine learning e l’Intelligenza Artificiale.

La batteria di OnePlus 11R sarà da 5.000mAh con il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 100W. Sfruttando questa tecnologia, sarà possibile passare dall’1 al 100 percento in appena 25 minuti.

Il display del device sarà un AMOLED da 6.74 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Passando al comparto fotografico, ci si aspetta la presenza di un sensore principale Sony IMX890 dada 50 megapixel. Al suo fianco ci sarà una lente ultra-wide da 12 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. L’ottica frontale sarà da 16MP.

Come sistema operativo ci sarà Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13. Il possibile prezzo di OnePlus 11R per il mercato Indiano è di 488 euro al cambio, ma certamente nei prossimi giorni emergeranno maggiori dettagli sul prezzo ufficiale per il nostro Paese.