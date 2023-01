Xiaomi Redmi Note 11 è disponibile ad un prezzo veramente stracciato su Amazon, uno degli smartphone più amati e ricercati dal pubblico, può essere acquistato ad una cifra quasi irrisoria, rispetto a quelle che sono le prestazioni generalmente offerte al consumatore finale.

Molto spesso le offerte Amazon sono limitate nel tempo, per questo motivo è sempre necessario essere aggiornati in tempo reale sugli sconti effettivi messi a disposizione dall’azienda, l’unico modo consiste nell’entrare in un canale Telegram che si occupi anche di regalare i codici sconto agli iscritti. Premete qui per risparmiare subito.

Xiaomi Redmi Note 11, il nuovo prezzo è da primato

Xiaomi Redmi Note 11, conosciuto universalmente come Redmi Note 11, è uno smartphone che da ormai diverso tempo affascina la fascia media della telefonia mobile, grazie ad ottime specifiche tecniche di livello, come il display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale a 90hz, con risoluzione FullHD+. Il processore, invece, è lo Snapdragon 680 di Qualcomm, completato da una comodissima batteria da 5000mAH, che facilita l’utilizzo nel corso delle varie settimane, nonché comunque una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale che raggiunge addirittura i 50 megaixel.

Il prodotto in questione ha un prezzo originario di listino di 249 euro, una cifra più che abbordabile se considerate che stiamo parlando della variante da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), ma che grazie all’offerta quotidiana viene ridotta fino a raggiungere 175 euro, con uno sconto del 30%. LINK PER ACQUISTARE.

La promozione, come al solito, è disponibile solo ed esclusivamente su Amazon per un periodo limitato nel tempo, di conseguenza consigliamo caldamente di prendere una decisione il più rapidamente possibile.