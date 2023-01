L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente rinnovato il proprio portafoglio di offerte che mette a disposizione per tutti i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero.

Con il mese di febbraio 2023 lancerà anche delle nuove offerte, sia per i clienti in portabilità, sia per quelli che richiedono un nuovo numero. Andiamo a scoprire tutte le offerte attivabili per il momento.

Kena Mobile rinnova il proprio portafoglio di offerte

Le offerte, come consuetudine per l’operatore, si dividono in offerte operator attack e in offerte per tutti gli altri utenti che passano a Kena Mobile, sia mantenendo il proprio numero che attivandone uno nuovo. Partendo dalle prime, troviamo Kena 4.99 con minuti illimitati, 1 GB di traffico dati e 500 SMS a meno di 5 euro a al mese. Troviamo anche la Kena 6.99 con minuti illimitati, 130 GB di traffico dati e 500 SMS.

Continuiamo con la Kena 7.99 che prevede minuti illimitati, 150 GB di traffico dati e 500 SMS, la Kena 9.99 con minuti illimitati, 230 GB di traffico dati e 1000 SMS. Gli operatori compatibili per effettuare la portabilità del proprio numero a Kena Mobile e aderire alle offerte sopra indicate sono Iliad, Fastweb Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri MVNO.

Gli utenti che richiedono un nuovo numero possono richiedere la Kena 11.99 con minuti illimitati, 100 GB di traffico dati e 1000 SMS, la Kena 12.99 con minuti illimitati, 150 GB di traffico dati e 1000 SMS ed infine la Kena Dati, che comprende esclusivamente 300 GB di traffico dati. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.