Il condono è praticamente realtà, grazie all’ultima Legge di Bilancio, emanata dal Governo Meloni, sono davvero tantissimi gli utenti che si ritroveranno a veder letteralmente stracciate le proprie cartelle esattoriali, derivanti da multe auto o bollo auto non pagati negli anni tra il 2000 ed il 2015.

La decisione del Governo, di cui parleremo a breve, lascia sensazioni alternanti, da un lato la giusta scelta di mettere fine alla rincorsa degli utenti che, ormai in tutti questi anni, non hanno voluto pagare i propri debiti, dall’altro la delusione che a tutti gli effetti nulla hanno potuto fare nel tempo contro questi consumatori, che indubbiamente hanno contravvenuto alla Legge.

Multe auto e bollo, ecco il condono fiscale

Secondo quanto possiamo leggere all’interno della Legge di Bilancio, il condono è previsto per “debiti con valore residuo fino a 1000 euro, comprensivo di interessi, intercorrenti nel periodo 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2015“. In altre parole, tutti coloro che si ritrovano con una cartella esattoriale rilasciata in tale periodo, del valore complessivo inferiore ai 1000 euro, potranno godere di uno sconto complessivo del corrispettivo da versare.

In aggiunta, gli utenti che invece hanno una cartella esattoriale del valore superiore ai 1000 euro, rilasciata a partire dal 1 gennaio 2016, potranno versare l’intero importo senza dover pagare gli interessi. Quanto indicato è da ritenersi valido a partire dal 31 gennaio 2023, il condono sarà completamente automatico, il consumatore non deve svolgere alcuna operazione, né richiesta all’Agenzia delle Entrate.