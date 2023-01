Mini Computer dalla POTENZA assurda con coupon sconto da 100 euro su Amazon

Quando si vive tanto il proprio ambiente domestico e si è amanti della tecnologia, si cerca di adornarlo a dovere. Proprio per tale motivo, soprattutto le persone che lavorano con determinati dispositivi, cercano di stare quanto più comodi possibile, soprattutto con le dimensioni di ciò che acquistano e vanno a piazzare sulla scrivania. È il caso dei classici mini pc, dei computer che stanno spesso poco oltre il palmo di una mano ma che all’interno riescono a garantire delle caratteristiche tecniche di altissimo livello.

Il tutto non va certamente a discapito della performance, la quale viene rispettata in pieno soprattutto dal mini pc di casa Chuwi, offerto da Amazon addirittura con un coupon di 100 € sul prezzo originale. Lo sconto consente quindi a tutti di acquistare il dispositivo per soli 369 €, con a bordo caratteristiche da top di gamma assoluto. Completare l’acquisto è obbligatorio se amate questo tipo di computer.

Amazon lancia un’offerta straordinaria con un mini pc di livello, a bordo c’è il processore AMD Ryzen 7

Questa volta il mini pc è assolutamente valido: il Chuwi in questione ha tutto dalla sua parte. Si parte in anzitutto con un processore AMD Ryzen 7 3750H 2.3Ghz fino a 4.8Ghz Quad Core, proseguendo poi con una memoria RAM DDR4 8GB. Per finire la memoria è da 256GB SSD.

Il design è pulito con due ingressi USB tradizionali e un ingresso USB di tipo C. Incluso al suo interno anche il jack per le cuffie, in questo caso per collegarvi gli speaker.