Unieuro è impazzita, telefoni e computer al 60% di sconto solo oggi

Tra tutti quei grandi nomi che parlano ogni giorno sui loro volantini della tecnologia che conta, ce ne sono alcuni irriducibili. Unieuro è uno di questi e insieme ad altre aziende si gioca il posto di miglior vettore di vendite di elettronica in assoluto in Italia. Le grandi offerte sono arrivati in più occasioni, non solo durante il periodo natalizio.

Unieuro continua a diramare offerte clamorose che battono la concorrenza soprattutto sulla tecnologia

Stanno continuando ad arrivare tutte le offerte migliori che si potessero immaginare per quanto riguarda l’elettronica e la tecnologia da parte dei negozi fisici. Unieuro risulta uno di quelli più attivi e questo è risaputo, soprattutto vista la mole di storia disponibili sul territorio italiano.

Da diversi anni a questa parte i volantini del colosso sono i più attesi di tutti, vista la grande convenienza ma soprattutto la grande varietà di merce disponibile all’interno dei negozi fisici. Ora come ora c’è un volantino disponibile ancora fino al prossimo 2 febbraio, con gli utenti che potranno trovare prima di tutto i dispositivi di ultima generazione pagandoli anche meno di quanto li pagherebbero sui siti ufficiali.

Un esempio chiaro e tondo arriva da parte di uno dei marchi più ricercati, ovvero Apple. L’iPhone 14 del celebre colosso di Cupertino è disponibile a 899 €, cifra estremamente più bassa rispetto al listino che trovate sul sito ufficiale dell’azienda americana. Segue poi anche la contro risposta da parte di una rivale di sempre, che è Samsung. Il suo S22 Ultra 5G è disponibile per 999 €, mentre il Galaxy ZFlip 4 arriva a 899 €. Poi non mancano tutte le grandi offerte da parte dei produttori più piccoli, quelli che tendono a mettere in mostra i loro dispositivi di fascia media e bassa.

Ricordiamo ovviamente che tutti gli acquisti che verranno perfezionati sul sito o nello Store di Unieuro potranno godere di un periodo di due anni di garanzia.