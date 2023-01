Tra i prossimi smartphone del sotto brand di Xiaomi, cioè Poco, c’è l’arrivo di numerosi dispositivi, tra cui anche il nuovo Poco X5. Quest’ultimo è già stato il protagonista di rumors e indiscrezioni in questo ultimi mesi, ma ora le notizie si stanno intensificando ulteriormente. In particolare, il nuovo smartphone è stato avvistato in queste ore nei benchmark del noto sito web Geekbench.

Poco X5, il nuovo smartphone è stato avvistato su Geekbench

Un nuovo smartphone registrato con il numero di modello Xiaomi 22111317PG è stato avvistato in queste ultime ore nei benchmark del noto sito web Geekbench. Come già accennato, si tratta del prossimo smartphone di fascia media a marchio Poco, cioè il nuovo Poco X5.

Qui, in particolare, lo smartphone è riuscito a totalizzare 693 punti in single core e 2113 punti in multi core. Dai risultati dei benchmark sono ovviamente emerse alcune specifiche tecniche importanti. Stando a quanto riportato, il nuovo device a marchio Poco sarà alimentato dal noto processore Snapdragon 695. Questo modello di prova è stato affiancato da 8 GB di memoria RAM, ma non è da escludere che saranno disponibili ulteriori tagli di memoria. La versione del software installato a bordo, infine, sembra essere Android 12 con l’interfaccia utente MIUI 13.

Ricordiamo che il nuovo Poco X5 dovrebbe essere in realtà una versione re-branded dello scorso Redmi Note 12. Quest’ultimo, però, è alimentato dal soc Snapdragon 4 Gen 1. Ricordiamo infine che siamo anche in attesa del fratello maggiore di Poco X5, ovvero Poco X5 Pro.