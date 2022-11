Il noto produttore cinese Xiaomi sta preparando da diverso tempo ormai l’arrivo ufficiale sul mercato di nuovi smartphone a marchio Poco. Tra questi, qualche tempo fa si è parlato in rete del prossimo Poco X5 5G. Quest’ultimo ha ricevuto fino ad ora diverse certificazioni molto importanti, ma ora è stato anche certificato dall’ente 3C.

Poco X5 5G: il nuovo medio di gamma riceve la certificazione 3C

In queste ultime settimane il prossimo smartphone di fascia media a marchio Poco ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo, come la certificazione FCC e la certificazione BIS. Ora, però, come già accennato, il prossimo Poco X5 5G ha anche ricevuto la certificazione da parte dell’ente 3C e questo non fa altro che segnalarci un suo possibile imminente arrivo.

Sulla certificazione in questione, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello 22101320C. Da qui abbiamo avuto la conferma della presenza del supporto alla ricarica rapida da 67W. Grazie alla precedente certificazione FCC, sappiamo che lo smartphone potrà contare su una batteria con una capienza di 5000 mah.

Ricordiamo comunque che fino ad ora sono emersi anche altri dettagli tecnici. Stando a quanto è emerso, sappiamo che il prossimo device di casa Poco avrà sul fronte un display con refresh rate da 120Hz, mentre sotto alla scocca ci sarà il soc Snapdragon 778G+ di casa Qualcomm. Pochi dubbi poi sul software, che dovrebbe essere l’ultima release Android 13 con l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, ovvero la MIUI in versione 14.

Immaginiamo comunque che nei prossimi giorni l’azienda pubblicherà delle immagini teaser ufficiali che ci riveleranno anche l’aspetto estetico del nuovo smartphone.