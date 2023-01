Negli ultimi anni il settore di smartphone pieghevoli ha sicuramente giocato un ruolo molto importante. Molti colossi come Samsung, Google (che ci sta lavorando) e molti altri, tra cui anche Oppo.

Alla fine dello scorso anno abbiamo visto il colosso cinese presentare due nuovi dispositivi di fascia alta: OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip. Si tratta di due smartphone pieghevoli particolarmente interessanti. Scopriamo insieme i dettagli.

Oppo Find N2 Flip sta per arrivare

Per quanto riguarda N2 Flip, sapevamo che il suo lancio globale sarebbe avvenuto per l’inizio del 2023 e ormai ci siamo addentrati in quel periodo, motivo per cui torniamo a parlare del dispositivo. Nelle ultime ore infatti il noto leaker SnoopyTech ha condiviso delle nuove informazioni su Oppo Find N2 Flip, le quali riguardano in particolare il lancio a livello globale del nuovo pieghevole di casa Oppo.

Il leaker indica che il suo lancio a livello globale avverrà presto, con tempistiche che dovrebbe cadere tra febbraio e l’inizio di marzo. Tra le nuove informazioni troviamo anche delle conferme sulle specifiche tecniche del dispositivo. Quest’ultimo dovrebbe infatti montare uno schermo interno da 6.8 pollici in tecnologia AMOLED ed uno schermo esterno da 3.26 pollici AMOLED.

Processore MediaTek Dimensity 9000+ con 8 GB di memoria RAM espandibile fino a 16 GB con la funzionalità RAM virtuale e storage interno da 256 GB. Sul retro troviamo due sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo e 32 megapixel il sensore anteriore. La batteria è da 4.300 mAh con ricarica rapida a 40 W. Insomma, ci sembra di capire che il nuovo pieghevole di OPPO farà diretta concorrenza al Galaxy Z Flip 4 di Samsung.