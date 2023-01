L’operatore telefonico TIM ha da poco deciso di sfidare apertamente uno dei suoi rivali, cioè Iliad. A partire dalla giornata di ieri 20 gennaio 2023, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta di rete mobile denominata TIM Steel New GPRO. Questa offerta è qui di rivolta principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero dall’operatore rivale Iliad e, rispetto a quanto fatto in passato, questa volta include un maggiore quantitativo di traffico dati per navigare.

TIM sfida Iliad, arriva la nuova offerta TIM Steel New GPRO

Dalla giornata di ieri il noto operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile. Si tratta come già accennato dell’offerta denominata TIM Steel New GPRO. Ci troviamo di fonte ad un’offerta di topo operator attack, volta a contrastare in particolare il rivale francese Iliad.

Questa offerta è infatti rivolta principalmente a chi proviene da quell’operatore. L’offerta in questione era già stata proposta in passato da TIM. Questa volta, però, l’operatore ha deciso di renderla ancora più allettanti agli occhi degli utenti proponendo una quantità maggiore di giga per navigare.

TIM Steel New GPRO, infatti, include ogni mese ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G e con una velocità massima in download fino a 150 mbps. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Un’altra caratteristica interessante di questa offerta è senza dubbio il prezzo. Questa offerta è infatti proposta ad un costo di soli 7,99 euro al mese.