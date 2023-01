Le multe auto sono delle sanzioni inflitte all’automobilista che infrange il Codice della Strada. Tuttavia, devono essere specificate le differenze in base alla tipologia di infrazione commessa. Semplificando la questione, le regole prevedono di base che più è grave l’illecito e più le conseguenze sono pesanti.

Ciò, inoltre, non è relativo solamente all’importo di una o più multe dal punto di vista pecuniario, ma anche dal tipo di sanzione ricevuta. Dunque, arrivati a questo punto diventa interessante tentare di fare chiarezza e conoscere quanti tipi di sanzioni possono essere inflitte a un trasgressore.

Multe auto, quali sono le sanzioni per i trasgressori?

Normalmente si associa una multa auto ad una sanzione, anche se ci sono due tipi differenti di conseguenze per gli automobilisti che commettono una trasgressione. Di fatti, il caso più frequente di sanzione è quella di tipo amministrativo, la quale può essere applicata in due fasi: o per infrazione di una norma amministrativa (come il Codice della Strada) o per il mancato versamento di un tributo (tipo il bollo auto).

Il secondo tipo di sanzione è quella penale. La suddetta scatta in caso di commissione di un reato punibile con la reclusione. Successivamente c’è la sanzione civile, la quale viene inflitta in caso di violazione di una norma di tipo privato. Quest’ultimo caso accade spesso in caso di incidente stradale sanzionato con il risarcimento in favore di persone coinvolte nel sinistro.

Come pagare una sanzione

Le multe auto possono essere pagate in diversi modi. Oltre al classico bonifico postale o bancario, c’è anche il versamento online. Le varie opzione a disposizione del trasgressore sono diverse: