Canone RAI e bollo auto, l’unico modo per non pagare le due odiate tasse italiane

Le tasse sono sicuramente una delle scocciature più grandi per gli italiani, ma risultano fondamentali per l’andamento del paese dal punto di vista economico. Il canone Rai e il bollo però proprio non vanno giù al popolo italiano, il quale vuole trovare ogni escamotage utile per evitare di pagarle.

Canone Rai e bollo auto, sono queste le due tasse più odiate che gli utenti potrebbero non pagare con alcuni requisiti

Dopo aver parlato tanto tempo del problema del carburante in Italia, paese che sta attraversando una profonda crisi dettata anche dalla guerra in Ucraina, si torna a parlare di due delle tasse più odiata in assoluto visto che è cominciato il nuovo anno.

In prossimità del festival di Sanremo, le persone sanno benissimo che è anche il momento di dover pagare una delle tasse più odiate di sempre, ovvero il canone Rai. Cosa bisogna fare però per non pagare questa imposta che in molti odiano dal momento che le altre TV non la richiedono? Il discorso è molto semplice: avendo 75 anni di età si è e automaticamente esentati dal pagamento della tassa, così come nel caso in cui il reddito non dovesse toccare un minimo ben definito. Anche coloro che dichiarano di non avere in casa, ovviamente in maniera reale, nessun apparecchio utile per ricevere i canali Rai, possono essere tirati fuori dal discorso del canone.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, tutto è diverso visto che si tratta di una tassa di carattere regionale. Ogni ente infatti decide come gestirla, così come nel caso della Lombardia che a coloro che acquistano un’auto elettrica garantisce cinque anni di esenzione del bollo.