Intelligenza Artificiale, la foto che ha generato contiene dettagli horror

L’intelligenza artificiale ha fatto numerosi passi avanti per il pubblico e si è dimostrata capace di fare grandi cose. Nel 2023 chiunque (o quasi) si serve delle sue capacità, tuttavia ci sono ancora dei limiti da superare che possono essere talvolta inquietanti. Recentemente, un utente su Twitter ha utilizzato un software di intelligenza artificiale chiamato Midjourney per creare immagini totalmente inventate di un party futurista. Osservando attentamente queste immagini però si possono notare dei dettagli inquietanti come un numero spropositato di denti, mani deformi e piene di dita e altri dettagli sconcertanti.

Intelligenza Artificiale: quando una semplice foto è in grado di terrorizzare

La causa delle mani umane deformi è senza dubbio la loro complessa geometria, che rende difficile per l’intelligenza artificiale riconoscere e replicare in modo realistico. Ci sono circa 30 punti di divergenze geometriche nella mano umana, dalla lunghezza e larghezza delle dita ai metacarpi e alle articolazioni del polso. Pertanto, per generare mani realistiche, l’intelligenza artificiale deve raccogliere una vasta gamma di forme e disposizioni diverse.

Questo ci fa riflettere su come l’intelligenza artificiale sia ancora lontana dalla perfetta replica della realtà e ci mostra come ci sia ancora molto lavoro da fare per migliorare la sua capacità di generare immagini e modelli realistici. E sinceramente, questo un po’ ci consola.

Noi vi consigliamo di utilizzarla in modo responsabile per evitare conseguenze negative come questa, appunto. Nel frattempo bisogna, come dicevamo, continuare a lavorare per migliorare la sua capacità di generare immagini e modelli realistici e utilizzarla per il bene dell’umanità.