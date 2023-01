La data di uscita di Hogwarts Legacy è fissata per il prossimo 10 febbraio e gli appassionati della saga di Harry Potter stanno già contando i giorni. Infatti, il titolo action RPG si preannuncia come il più vasto e completo mai ambientato nel Wizading World.

Per alzare ulteriormente il già notevole hype che circonda Hogwarts Legacy, gli sviluppatori di Avalanche Software hanno rilasciato un nuovo cinematic trailer. Il filmato permette di immergersi in quelle che saranno le atmosfere che caratterizzeranno il titolo.

Trattandosi di un cinematic trailer, non viene mostrato il gameplay vero e proprio ma vengono mostrate comunque alcune sequenze molto interessanti. Volando insieme ad un gufo messaggero è possibile esplorare parte della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, volare nella Foresta Proibita o ammirare parte del Villaggio di Hogsmeade.

Il debutto di Hogwarts Legacy si sta avvicinando e gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer mozzafiato

Tutte queste location saranno liberamente esplorabili all’interno del gioco, rendendo Hogwarts Legacy estremamente immersivo. I giocatori potranno muoversi tra le varie sezioni esplorando sia gli interni degli edifici che tutta l’area esterna circostante.

Come mostrato in precedenza dagli sviluppatori, il combattimento sarà una fase fondamentale e il giocatore dovrà imparare a lanciare gli incantesimi tipici. Nel filmato, inoltre, è possibile ascoltare un mago sfruttare il potentissimo ma proibito incantesimo Avada Kedavra.

Tutta la componente scolastica sarà importante in Hogwarts Legacy in quanto, frequentando le lezioni, sarà possibile imparare nuovi incantesimi, preparare pozioni e addomesticare le varie creature magiche.

Ricordiamo che la data di uscita ufficiale è fissata per il 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In seguito arriveranno anche le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch.