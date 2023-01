I materiali conduttori hanno elettroni liberi che si spostano da un atomo all’altro quando la differenza di potenziale viene applicata su di essi. Questo flusso di elettroni in un circuito chiuso è chiamato corrente. In base alla direzione del movimento degli elettroni in un circuito chiuso, la corrente elettrica viene principalmente classificata in due tipi, cioè la corrente alternata e la corrente continua.

La corrente che cambia periodicamente la direzione è chiamata corrente alternata. Anche la loro magnitudine e polarità cambiano con il tempo. In tali tipi di corrente, gli elettroni liberi (carica elettrica) si muovono sia in avanti che all’indietro.

La frequenza (numero di cicli completati in un secondo) della corrente alternata è compresa tra 50 e 60 Hz a seconda del paese. La corrente alternata viene facilmente convertita dal valore alto al valore basso e viceversa con l’aiuto del trasformatore. Pertanto, viene utilizzato principalmente per la trasmissione e la distribuzione.

Quando la carica elettrica all’interno del conduttore scorre in una direzione, allora tale tipo di corrente è chiamata corrente continua. La grandezza della corrente continua rimane sempre costante e la frequenza della corrente è zero. Viene utilizzato nei telefoni cellulari, nei veicoli elettrici, nelle saldature, nelle apparecchiature elettroniche, ecc.

Differenze tra i due tipi di corrente