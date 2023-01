Come ben saprete, inviare foto in alta risoluzione tramite l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp non è possibile. Questa permette infatti di scegliere tra “auto”, “migliore qualità” e “risparmio dati”, ma comunque le immagini risultano compresse.

Molto probabilmente qualcosa sta per cambiare, le ultime indiscrezioni infatti parlano della possibilità di inviare, tramite WhatsApp, immagini ad alta risoluzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp permetterà di inviare immagini ad alta risoluzione

Gli sviluppatori, nella versione beta per Android 2.23.2.11, hanno implementato un’altra inedita funzionalità: si tratta di “Foto HD”. Più precisamente, nella schermata di invio di una foto, apparirà l’icona delle “impostazioni”. Premendo questo pulsante, sarà possibile selezionare la qualità di caricamento di media volta per volta e, soprattutto, sarà consentito inviare la foto nella sua qualità originale. In questo modo, gli utenti avranno finalmente il totale controllo sui file che invieranno.

Questa opzione, ovviamente, è ancora in fase di sviluppo. Dunque, occorrerà attendere prima del rilascio definitivo. Nel frattempo, gli sviluppatori stanno lavorando anche alla semplificazione dello spostamento della cronologia chat in un nuovo dispositivo Android senza ricorrere a Google Drive.

Nel dettaglio, questa opzione sarà attivabile nelle impostazioni dell’applicazione (nella sezione “Chat”). Tra l’altro, sempre nelle scorse settimane, l’app ha ricevuto un aggiornamento che permette di annullare l’eliminazione di un messaggio. Non ci resta che attendere per scoprire quali altre novità il colosso ha in serbo per noi.