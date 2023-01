CoopVoce è folle, 200GB con la nuova EVO ma può essere sottoscritta fino al 31

Non ci sono presentazioni da fare quando si parla dei gestori virtuali, i quali ormai sono talmente tanti che tenere il conto è diventato praticamente impossibile. Tra i più interessanti in assoluto cioè sicuramente, come già detto, CoopVoce, un provider che sta dimostrando di riuscire ad ottemperare a tutti quegli obblighi da riservare al pubblico. Se si vuole attirare verso di sé tanti nuovi clienti, è obbligatorio fornire tre caratteristiche principali: la convenienza, la quantità e la qualità. Tutte queste specifiche sono certamente articolo di CoopVoce, provider che continua a tenere ben viva la sua famiglia di offerte che prende il nome di EVO.

CoopVoce: la storia delle EVO continua con promozioni nuove e vecchi baluardi, ecco fino a 200GB ma solo fino al 31

Dopo aver mostrato tramite la pubblicità tutte le novità del periodo natalizio, pare che non sia ancora finita. Gli utenti che arrivano proprio adesso per sottoscrivere una nuova promo con il celebre gestore virtuale, possono avere a disposizione un’occasione di rilievo. Fino al prossimo 31 gennaio sarà infatti disponibile la nuova ed esclusiva EVO 200 di CoopVoce.

Si tratta di un’offerta che permette di avere il meglio che il gestore abbia mai pubblicato. Al suo interno infatti c’è quel che serve per riuscire a chiamare, inviare messaggi e soprattutto navigare sul web. Non è infatti roba da tutti i giorni incontrare sul proprio percorso una promozione con minuti senza limiti per telefonare numeri mobili e fissi, 1000 messaggi verso tutti e soprattutto con 200 giga per navigare sul web utilizzando il 4G. Ricordiamo inoltre che il prezzo di quest’offerta è di soli 8,99 € al mese.