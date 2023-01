CoopVoce, EVO 200 per distruggere Iliad ad un prezzo quasi gratis

Tutti i provider che si occupano di telefonia sanno benissimo che per vincere contro la concorrenza devono fare quello che probabilmente non hanno mai fatto. Secondo quanto descritto anche dal pubblico, c’è una ristretta cerchia di provider che sta riuscendo a mettere fuori uso tutte le possibilità di vittoria dei celebri gestori che da sempre dominano il mondo della telefonia. L’obiettivo è offrire le promozioni mobili migliori con degli sconti clamorosi sul prezzo finale e mensile ma oltre a questo anche offrire tantissimi contenuti tra giga, minuti e messaggi. I provider virtuali stanno riuscendo a mettere tanta carne al fuoco ma allo stesso tempo bisogna anche valutare la grande qualità.

Questa ormai è un affare anche dei classici gestori virtuali che con le loro offerte mobili a poco prezzo sono riusciti a dominare gli ultimi anni. Non è più un mistero che gli utenti quando cercano una nuova offerta vadano a riferirsi a queste aziende, alle quali vedono a capo, anche secondo il parere del pubblico, CoopVoce. Il grande merito di questo provider è quello di aver portato avanti una linea di offerte, la EVO, con i soliti contenuti, con qualche aggiornamento per strada.

CoopVoce offre 200 giga al pubblico con la nuova EVO disponibile sul sito ufficiale

C’è un’offerta sul sito ufficiale del celebre gestore virtuale che metterebbe tutti d’accordo visti i contenuti ma soprattutto il prezzo. C’è solo una condizione necessaria: sottoscriverla entro i prossimi 12 giorni. Fino al 31 gennaio infatti tutti potranno venire in possesso della nuova EVO 200.

Si tratta di una promozione eccezionale, sia perché risulta piena di contenuti, sia perché arriverà solo per un periodo di tempo limitato. Il costo mensile corrisponde a 8,90 € per sempre, mentre i contenuti sono eccezionali. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare chiunque con 1000 messaggi verso tutti e addirittura 200 giga per navigare sul web in 4G.