Con una mossa inaspettata, Reed Hastings ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di CEO di Netflix. Come indicato dallo stesso fondatore del servizio di streaming, la decisione è legata alla volontà di evolvere professionalmente e personalmente.

La posizione era condivisa con Ted Sarandos a partire dal 2020 e al posto del fondatore verrà promosso il Greg Peters, attuale Chief Operating Officer. Nel comunicato ufficiale si legge che l’avvicendamento al vertice è stata una questione dibattuta a lungo all’interno di Netflix.

Infatti, Reed Hastings ha voluto avviare un processo di cambiamento e rinnovamento partendo dal proprio ruolo. L’ex co-CEO ha iniziato a delegare sempre più funzioni a Ted Sarandos e alla fine ha deciso di fare un passo indietro. Nonostante il periodo turbolento legato alla pandemia e alle sfide aziendali, il colosso dello streaming continua a voler raggiungere nuovi obiettivi sempre più alti.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

— Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023