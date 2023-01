Corpo umano, ecco quanto è lungo il nostro sistema circolatorio

Non c’è dubbio che l’essere umano sia una macchina naturale quasi perfetta, con un cervello straordinario e un corpo che si è evoluto perfettamente per l’ambiente circostante. Tra le molte funzioni del nostro corpo, vogliamo concentrarci sul sistema circolatorio, fondamentale per la vita. Questo è formato da vasi sanguigni che trasportano il sangue in ogni parte del corpo, mossi dal cuore.

Corpo umano: quello che è in grado di fare supera ogni limite della fantasia

Il sangue trasporta ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti del corpo, elimina l’anidride carbonica e i prodotti di scarto dai tessuti. Esistono tre tipi principali di vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Le arterie trasportano ossigeno e sostanze nutritive dal cuore ai tessuti del corpo, le vene riportano il sangue povero di ossigeno al cuore, e i capillari sono piccoli e sottili vasi sanguigni che collegano i precedenti vasi, consentendo all’ossigeno, ai nutrienti, all’anidride carbonica e ai prodotti di scarto di passare da e verso le cellule dei tessuti.