Al giorno d’oggi si utilizzano e-mail o messaggi di testo per cercare di rubare password, numeri di account o numeri privati. Se ottengono tali informazioni, potrebbero accedere alla tua e-mail, banca o altri account. Oppure potrebbero vendere le tue informazioni ad altri hackers.

Le e-mail e i messaggi di testo di phishing servono per indurti a fare clic su un collegamento o ad aprire un allegato. Potresti ricevere un’e-mail o un messaggio di testo inaspettato che sembra provenire da un’azienda che conosci o di cui ti fidi, come una banca, una carta di credito o un’azienda di servizi pubblici. O potrebbe arrivare da un sito web o un’app di pagamento online.

A prima vista, queste email sembrano reali, ma non lo sono. I truffatori che inviano e-mail come questa sperano che tu non ti accorga che si tratta di un falso.

Ecco come riconoscerle

Ecco i segni che questa e-mail è una truffa, anche se sembra provenire da un’azienda che conosci e utilizza persino il logo dell’azienda nell’intestazione:

L’e-mail ha un saluto generico.

L’email dice che il tuo account è sospeso a causa di un problema di fatturazione.

L’e-mail ti invita a fare clic su un collegamento per aggiornare i tuoi dati di pagamento.

Le aziende reali potrebbero comunicare cose simili tramite e-mail, ma quelle legittime non invieranno e-mail o SMS con un collegamento che ti inviterà a comunicare le tue informazioni personali. Le e-mail di phishing possono spesso avere conseguenze reali per le persone che forniscono ai truffatori le loro informazioni, incluso il furto di identità. E potrebbero danneggiare la reputazione delle aziende che stanno impersonificando.