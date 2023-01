Elon Musk, è assurdo eppure l'imprenditore non possiede una casa di proprietà

Maye Musk, la mamma di Elon Musk, ha recentemente visitato l’Italia per presentare il suo nuovo libro e ha rilasciato un’intervista dove ha condiviso alcuni retroscena su suo figlio. Ha parlato del patrimonio di Elon, che recentemente ha perso il titolo di uomo più ricco del mondo a favore di Bernard Arnault. Ma c’è una verità che in pochi conoscono.

Elon Musk: chi è in realtà e qual è il suo passato

Tuttavia, Maye ha dichiarato che suo figlio “non vive affatto nel lusso. Non possiede una casa di proprietà ed abita in appartamenti modesti”. Ha anche condiviso che da piccolo, Elon era molto timido e chiuso e faceva fatica a tirare giù dal letto per andare a scuola. Ha detto che Elon non aveva bisogno di molto sonno e ancora oggi non dorme mai.

Ha poi raccontato che Elon ha ricevuto il suo primo computer a 12 anni e ha creato un videogioco, BLASTAR, che ha venduto per 500 dollari. Ha anche menzionato che da piccolo, Elon leggeva molto e aveva imparato a memoria l’intera Enciclopedia Britannica e la Colliers. Di recente, Elon Musk è entrato nel Guinness dei Primati per la perdita record di patrimonio.

Ma non finisce qui, perché Maye ha anche parlato delle imprese di suo figlio, tra cui SpaceX e Tesla. Ha sottolineato che Elon ha sempre avuto una forte passione per la scienza e la tecnologia e che ha lavorato instancabilmente per realizzare i suoi sogni. Ha detto che è stato un grande sostenitore delle sue iniziative e che gli ha sempre dato il suo pieno appoggio. Poi ha parlato delle sfide che egli ha dovuto affrontare nel corso degli anni, tra cui la morte del fratello e la separazione dalla sua prima moglie. A queste Musk ha reagito con forza e resistenza.