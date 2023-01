CoopVoce è pronta a battere Vodafone con le EVO, ecco 100GB quasi gratis

È stato davvero molto semplice capire fin da subito che i gestori stavano cambiando pian piano la propria politica verso i clienti ma anche verso la concorrenza. Il tutto è stato necessario soprattutto da quando sono arrivati i gestori virtuali, i quali con pochi euro sono riusciti fin da subito ad offrire le promozioni migliori ai clienti. Se prima infatti diverse persone si facevano problemi per cambiare provider, oggi hanno solo l’imbarazzo della scelta che spesso poi va a ricadere sui provider virtuali. Questi riescono a fornire anche una discreta qualità oltre ad un prezzo molto basso e ad una quantità di contenuti estremamente.

Sarà quindi questo l’obiettivo dei tanti gestori, ovvero quello di derubare gli altri provider dei loro clienti attuali. Ci saranno più offerte che arriveranno sul mercato durante i prossimi mesi, ma questo non è mai stato un mistero. Tutto sarà a suon di contenuti, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga quasi senza fine e possibilmente in connessione 5G. CoopVoce ci tiene a dimostrarsi uno dei migliori nel suo campo ma non solo, volendo abbracciare l’intero mondo della telefonia. Le sue offerte sono ormai storia e tutto questo non può che passare sotto gli occhi di tutti. Ci sono ancora quelle soluzioni piene di giga ma soprattutto di qualità, le quali non disdegnano un prezzo ampiamente sotto i 10 € mensili.

CoopVoce lancia le sue migliori offerta al pubblico con tanti contenuti e con i soliti prezzi bassissimi, ecco i dettagli

CoopVove sta continuando a proporre le sue offerte migliori che rispondono al celebre nome di EVO. La prima delle due più interessanti costa solo 6,90 € al mese includendo al suo interno il meglio con minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi versa tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Segue poi la seconda offerta che è praticamente uguale ma cambia per quanto riguarda il prezzo e la connessione ad Internet: costa solo 8,90 € al mese ed offre 100 giga di connessione dati in 4G.