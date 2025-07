CoopVoce con 150GB distrugge Vodafone e Iliad: la promo costa il minimo

Con EVO 150, CoopVoce entra a pieno titolo nella fascia alta delle offerte mobili, puntando su un mix di convenienza e contenuti che non passa inosservato. La nuova promo mette sul piatto minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS al mese e 150 giga in 4G, al prezzo fisso di 6,90€ mensili. Un costo che, stando alle condizioni ufficiali, non subirà variazioni nel tempo. È proprio questo elemento a rendere l’offerta particolarmente interessante per chi cerca una soluzione stabile e completa.

Un prezzo che sorprende anche i clienti più attenti

L’aspetto più curioso dell’offerta EVO 150 è rappresentato dal rapporto tra prezzo e contenuti, mai così vantaggioso nel catalogo CoopVoce. Basti pensare che la promo da 200 giga proposta solo un mese fa veniva venduta a 8,90€, con un costo più alto nonostante la differenza contenuta in termini di traffico. Questo dato evidenzia un cambio di passo da parte del gestore, deciso ad alzare il livello pur mantenendo una filosofia di prezzo molto aggressiva.

La disponibilità dell’offerta è legata a una finestra temporale ben precisa: EVO 150 può essere attivata gratuitamente fino al 30 luglio 2025. Dopo quella data, non è escluso che il costo di attivazione venga ripristinato, rendendo questa fase di lancio un’occasione particolarmente vantaggiosa per entrare nell’universo CoopVoce.

Un messaggio chiaro alla concorrenza

Con EVO 150, CoopVoce manda un segnale diretto agli altri operatori mobili, scegliendo di competere in un segmento dove qualità, giga e trasparenza fanno davvero la differenza. La scelta di includere minuti e SMS in quantità generosa, unita a una connessione stabile su rete 4G, consolida la posizione del brand tra le realtà più affidabili del panorama virtuale.

In un contesto dove le offerte tendono a cambiare rapidamente, EVO 150 si presenta come una certezza per chi desidera evitare rimodulazioni e brutte sorprese. CoopVoce dunque si dimostra ancora una volta uno dei provider mobili più affidabili che esistano al giorno d’oggi, anche secondo gli utenti.