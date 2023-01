Wonder Fitter, questo arco smart non ha bisogno di frecce

Wonder Fitter è un innovativo gadget che permette di allenarsi nella disciplina del tiro con l’arco in modo realistico e sicuro. Il progetto, che sta riscontrando un grande successo sul sito di crowdfunding Kickstarter, combina una struttura appositamente progettata per riprodurre il gesto più naturale possibile con la simulazione virtuale per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Wonder Fitter: la realtà aumentata arriva anche nel tiro con l’arco

Il funzionamento di Wonder Fitter è semplice: si utilizzano un arco e una freccia simili a quelli tradizionali, ma con l’aggiunta di un’appendice cava che cattura la freccia dopo che è stata scoccata e rileva i dati su direzione e velocità, inviandoli poi al simulatore virtuale che riprodurrà l’effetto su un display o su visori indossabili.

Il principio è simile a quello dei simulatori di golf indoor che permettono di effettuare un vero e proprio swing con attrezzatura standard, mostrando poi una riproduzione virtuale del volo della pallina sul campo digitale. Con Wonder Fitter, invece, si ha la possibilità di allenarsi con un arco e una freccia veri e propri, senza dover recarsi in specifiche strutture o cercare spazi aperti sicuri. Inoltre, l’utilizzo della simulazione virtuale offre la possibilità di personalizzare l’allenamento e di vedere i propri progressi in tempo reale.

Wonder Fitter è perfetto per chiunque e lo si può usare in qualsiasi momento. Possono infatti utilizzarlo anche gli inesperti, a prescindere dalla condizione climatica esterna. Si tratta di un’idea innovativa a 360 gradi che permette di allenarsi in modo realistico e sicuro nel tiro con l’arco. In questo modo chiunque potrà diventare un vero campione!