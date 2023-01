TitanAir, nasce il primo idrovolante in grado di volare verso Titano

La NASA ha recentemente selezionato 14 progetti sperimentali per ricevere finanziamenti per lo sviluppo concettuale. Tra questi c’è “TitanAir“, un idrovolante progettato appositamente per funzionare sulla luna di Saturno, Titano, che è composta principalmente di idrocarburi. Questo progetto ha l’obiettivo di utilizzare un veicolo simile a un idrovolante per planare intorno alla luna e raccogliere la condensazione di metano e sostanze organiche complesse sospese. Il mezzo potrebbe anche atterrare sui laghi ghiacciati per raccogliere campioni di liquidi da analizzare.

TitanAir: gli altri progetti per il futuro

Un altro progetto sperimentale selezionato dalla NASA è “Lunar Resources, Inc” a Houston. Il loro progetto prevede l’installazione di un condotto di ossigeno sulla superficie della Luna per servire i futuri insediamenti umani. L’obiettivo è quello di estrarre ossigeno dalla polvere e acqua dal ghiaccio lunare al Polo Sud del satellite, utilizzando poi le pompe lungo un oleodotto lungo 5 chilometri.

Tuttavia, è importante sottolineare che poiché i fondi per questi progetti sono limitati, non tutti i 14 progetti selezionati dalla NASA riusciranno a vedere la luce. Ognuno di questi progetti riceverà 175.000 dollari per completare uno studio di Fase 1, ma solo quelli che dimostreranno di avere le migliori prospettive potranno continuare a ricevere finanziamenti per lo sviluppo successivo.

Ricordiamo che la NASA è impegnata in una vasta gamma di progetti di esplorazione spaziale e di scienza, tra cui la missione Artemis per tornare sulla Luna, la missione per Marte e la costruzione di una stazione orbitale internazionale. Dunque, in un modo o nell’altro ne vedremo sicuramente delle belle.