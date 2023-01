Poiché il 2022 si è concluso da poco più di due settimane, il mese di gennaio è il momento ideale per scegliere i migliori modelli di automobili dell’anno precedente e riflettere su ciò che li ha resi così grandi. Secondo Euro NCAP, le automobili più sicure del 2022 provengono da tutta Europa. Tuttavia, alcuni Paesi dell’Europa dell’Est sono entrati a sorpresa nell’elenco.

Il premio per l’auto familiare più sicura del 2022 è andato alla nuova Hyundai IONIQ 6 ed Il premio è stato consegnato nel 2022. D’altro canto, la cinese ORA Funky Cat ha vinto il premio per il veicolo familiare compatto più sicuro, una vera sorpresa. Il WEY Coffee 01 è un SUV/crossover cinese (Large Off-Roader) che condivide molte caratteristiche di design con il Funky Cat. Al contrario, non ci sono grandi sorprese nel design dei veicoli che rientrano nelle altre due categorie.

Elon Musk sbaraglia la concorrenza

Al Salone di Parigi 2022, il WEY Coffee 01 farà il suo debutto per la prima volta davanti a un pubblico mondiale. Il dominio che Tesla ha coltivato è intoccabile e non può essere messo in discussione. L’azienda gestita da Elon Musk è talmente avanti rispetto alla concorrenza in due aree principali che sbaraglia concorrenti come BMW, Mercedes-Benz, Audi e il resto delle case automobilistiche europee con la sua Model S per l’Executive Car più sicura. Inoltre, la Tesla Model Y è emersa vittoriosa nella competizione per il titolo di miglior piccolo fuoristrada. Questa categoria comprende i veicoli utilitari sportivi (SUV) e i crossover che si trovano all’estremità “più piccola” della gamma di dimensioni dello spettro.