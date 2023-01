La data di uscita ufficiale dell’ultimo cellulare di punta di Samsung, il Galaxy S23, è il 1° febbraio. Tuttavia, i primi teaser ufficiali rilasciati da Samsung offrono un’anteprima delle nuove funzionalità del Galaxy S23 Ultra, con particolare attenzione alla fotocamera.

Infatti, una serie di video teaser pubblicati da Samsung China su Weibo sembra rivelare che il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà non una, ma tre fotocamere: un obiettivo primario, un obiettivo ultra-grandangolare e un obiettivo a periscopio. Non c’è ancora nulla di nuovo da segnalare, ma recenti indiscrezioni hanno suggerito che il Galaxy S23 Ultra sarebbe stato dotato di quattro fotocamere anziché tre, con non uno ma due teleobiettivi.

Galaxy S23 sarà presentato il 1° febbraio

Tuttavia, due foto promozionali rilasciate insieme ai trailer lasciano intendere alcuni significativi aggiornamenti in arrivo per la fotocamera del device. La prima, ad esempio, riporta le frasi “Made for moonlight” o “Built for night light” e potrebbe riferirsi al fatto che l’S23 Ultra sarà dotato di obiettivi progettati per la fotografia notturna o, meglio ancora, per l’astrofotografia. Il secondo, invece, riporta le parole “Made for sunlight” o “Designed for day light” e potrebbe facilmente riferirsi al fatto che l’S23 Ultra avrà un obiettivo progettato per la fotografia notturna o, meglio ancora, per l’astrofotografia.

D’altra parte, il telefono vanterà “Megapixel che vi faranno esclamare ‘wooow'”, come si legge nell’annuncio alternativo. In questo secondo scenario, la grafica allude inequivocabilmente alla risoluzione dell’obiettivo primario, deducendo (ma non confermando esplicitamente) che il Samsung Galaxy S23 Ultra includerà un obiettivo da 200 MP. In questo caso, si parla di un sensore Samsung ISOCELL HP2, progettato da Samsung appositamente per le sue migliori fotocamere.

Dovrebbe esserci una forte relazione tra i due aggiornamenti; un sensore da 200 MP, ad esempio, dovrebbe garantire sia un maggior numero di dettagli che fotografie migliori in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio di notte. Tra tre settimane esatte, quando la serie Galaxy S23 sarà presentata ufficialmente, avremo tutti i dettagli.